Берлин, , 16:53 — REGNUM Специальное судно, зафрахтованное компанией Nord Stream AG, ждёт разрешения на проведение работ в районе диверсии на газопроводах «Северный поток» в исключительной экономической зоне Дании. Об этом 27 октября сообщает пресс-служба Nord Stream AG.

Место разрушения газопровода «Северный поток» Цитата из видео «Северный поток два взрыва 26 сентября»

«Для проведения обследования участка газопровода в исключительной экономической зоне Дании, Nord Stream AG продолжает ожидать решения датских властей о предоставлении ей разрешений на проведение оценки повреждений», — указано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, зафрахтованное Nord Stream AG специально оборудованное судно прибыло в район предполагаемых взрывов газопроводов «Северный поток». Судно находится в исключительной экономической зоне Швеции.

Напомним, разрушение газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошло 26 сентября текущего года.

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