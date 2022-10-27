Шахтёрск, ДНР, , 16:45 — REGNUM В результате обстрела киевскими боевиками нефтебазы и железнодорожной станции в донецком Шахтёрске ранения получили пять человек. Об этом 27 октября сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Пожар Dave Hogg

В телеграм-канале штаба территориальной обороны ДНР опубликованы кадры с места пожара, которому присвоен третий ранг сложности.

«Последствия обстрела [киевскими] боевиками нефтебазы и железнодорожной станции в Шахтёрске, в результате которого ранения получили пять мирных жителей», — сказано в сообщении.

ИА REGNUM сообщало, что в результате обстрела со стороны ВСУ на территории нефтебазы загорелись две ёмкости с топливом объёмом 400 кв. метров и одна цистерна с топливом объёмом 2 тыс. кв. метров. На территории железнодорожной станции горят четыре ёмкости с бензином вместимостью 60 тонн.

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