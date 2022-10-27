Санкт-Петербург, 27 октября, 2022, 16:52 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге приступили к капитальному ремонту Рыбацкого моста, работы должны завершиться в октябре 2023 года. Об этом 27 октября сообщили в пресс-службе СПб ГУП «Мостотрест».

Пресс-служба СПб ГУП «Мостотрест» В Петербурге приступили к ремонту Рыбацкого моста

Мост через реку Славянку отремонтирует АО «ПО «Возрождение». На проведение работ уйдёт 368 млн рублей. Их окончание должно состояться 15 октября следующего года. Для удобства пешеходов разместят временный мост.

Специалисты должны устранить дефекты железобетонных пролетных строений, на балках появилась коррозия. В рамках ремонта также увеличат грузоподъёмность Рыбацкого моста. Тротуар по низовой стороне расширят до трёх метров, однако длина моста останется неизменной.

Переправа получило своё современное имя в 1997 года. А спустя три года его закрыли для движения транспорта. Пользоваться им могли только пешеходы.