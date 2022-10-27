Самара, 27 октября, 2022, 16:46 — ИА Регнум. Закон о наградах намерены изменить в Самарской области. Об этом 27 октября сообщает пресс-служба главы региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

Данный вопрос рассматривался на заседании Самарской губернской думы. Проект закона был инициирован главой региона Дмитрием Азаровым.

Сообщается, что в перечень областных наград предложено внести Почетный знак Нестора Постникова, который планируют вручать за вклад в развитие сферы здравоохранения, Почетный знак Николая Семенова — за достижения в научно-исследовательской работе, а также Почетный знак Дмитрия Устинова, которым намерены награждать военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и войск нацгвардии, а также других федеральных органов исполнительной власти, выполняющих задачи по обеспечению безопасности страны.

«Это значимая инициатива, мы должны чаще говорить слова благодарности жителям нашего региона», — приводит пресс-служба слова председателя комитета Самарской губернской думы по законодательству, законности и правопорядку Екатерины Кузьмичевой.

Отмечается, что депутаты единогласно поддержали инициативу областного губернатора. Азаров отметил важную роль в работе по подготовке проекта закона Совета Почетных граждан Самарской области, особые слова благодарности он адресовал потомкам Устинова, которые дали согласие на учреждение награды, пояснили в пресс-службе.

«В нынешних особых условиях награда Дмитрия Федоровича Устинова особое значение имеет. Военный комиссар вооружения, министр оборонной промышленности, в самые тяжелые, самые сложные для страны годы, во многом благодаря его безусловному таланту была создана оборонная мощь страны, которая выиграла в самой страшной войне в мире. Хочу поблагодарить вас за поддержку. Думаю, мы очень своевременно эти решения принимаем», — приводит пресс-служба слова главы региона.

Читайте также: Глава Самарской области назвал основную задачу чиновников региона