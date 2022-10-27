Казань, 27 октября, 2022, 16:45 — ИА Регнум. В Татарии за 9 месяцев 2022 года пострадавшим по оконченным уголовным делам возместили 30 млрд 650 млн 519 тыс. рублей имущественного ущерба, причиненного преступлениями. Это в 25 раз больше аналогичного периода 2021 года, сообщает 27 октября пресс-служба следственного управления СКР по РТ.

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С января по сентябрь текущего года в региональное следственное управление поступили 7092 сведения о преступлениях, уголовные дела возбуждены по каждому второму из них. Всего расследовано 4337 преступлений (в 2021 году — 3546), в том числе 1879 — тяжких и особо тяжких (1599). По 70 уголовным делам завершили расследование 118 преступлений прошлых лет.

Внесено 2267 представлений об устранении причин и условий, повлекших к совершению преступлений, по результатам рассмотрения которых к ответственности привлечены 1742 должностных лица.

Напомним, в Казани 34-летняя женщина обманула 13 человек, которым причинила ущерб на сумму более 2 млн рублей. Вину женщина не признала, но часть средств возместила.

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