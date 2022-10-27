Новосибирск, , 16:42 — REGNUM В Новосибирске создали межотраслевой координационный совет по цифровому развитию, задача которого — обеспечивать взаимодействие между подразделениями муниципалитета и правительством Новосибирской области в вопросах цифровой трансформации. Об этом сообщили в мэрии города.

Новосибирск Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Мы столкнулись с необходимостью создания единой системы, синхронизировать информационные ресурсы муниципалитета с областными и федеральными, — уточнил мэр Новосибирска Анатолий Локоть на установочном заседании нового совета. — Начать работу нужно с проведения мониторинга, чтобы понять, какие наработки мы имеем и как они интегрируются в федеральные системы. Затем приступим к написанию общей программы цифрового развития для города, дорожной карты для каждого структурного подразделения».

В совет вошли начальники департаментов или их заместители, депутаты горсовета, представители министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.