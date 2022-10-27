Севастополь, 27 октября 2022, 16:39 — REGNUM Беспилотный летательный аппарат, атаковавший Балаклавскую ТЭС в ночь на 27 октября, причинил лишь незначительные повреждения. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Как сообщало ИА REGNUM, атака БПЛА на Балаклавскую ТЭС произошла в ночь на 27 октября, в результате загорелся трансформатор, с возгоранием справились сотрудники станции. На электроснабжение Севастополя и Крыма инцидент не повлиял.
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