Луганск, , 16:39 — REGNUM Штаб территориальной обороны сформирован и уже фактически действует в Луганской Народной Республике. Об этом в своём телеграм-канале сообщил 27 октября врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

Леонид Пасечник Официальный сайт главы ЛНР

По словам Пасечника, штаб территориальной обороны ЛНР работает с 26 октября.

«Задача штаба — обеспечить защиту и своевременную реакцию на угрозу жизни и здоровью гражданского населения: женщин, детей, стариков, а также значимым объектам инфраструктуры, энергетики и транспорта», — отметил врио главы ЛНР.

ИА REGNUM напоминает, что 19 октября президент России Владимир Путин подписал указ о ведении с 20 октября военного положения в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. В тот же день документ был одобрен Госдумой и утверждён Советом Федерации.

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