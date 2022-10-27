Москва, , 16:39 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о размещении в пластах горных пород подземных вод после извлечения из них полезных компонентов, передает корреспондент ИА REGNUM 27 октября.

Госдума Полина Волхова © ИА REGNUM

Сейчас пользователями недр осуществляется добыча из подземных вод полезных компонентов, в частности, йода, брома, окиси бора, магния, калия, лития и иных перспективных с технологической и экономической точек зрения компонентов.

Размещение в пластах горных пород подземных вод после извлечения из них полезных компонентов в соответствии с техническим проектом разработки месторождений полезных ископаемых, утвержденным в установленном порядке, позволит избежать загрязнения земель солями, содержащимися в подземных водах, подчеркнули авторы инициативы.

Размещение в пластах горных пород подземных вод после извлечения из них полезных компонентов позволит использовать созданную инфраструктуру месторождений оптимальным образом, отмечают в правительстве.

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