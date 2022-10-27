Москва, 27 октября, 2022, 16:39 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект о размещении в пластах горных пород подземных вод после извлечения из них полезных компонентов, передает корреспондент ИА REGNUM 27 октября.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

Сейчас пользователями недр осуществляется добыча из подземных вод полезных компонентов, в частности, йода, брома, окиси бора, магния, калия, лития и иных перспективных с технологической и экономической точек зрения компонентов.

Размещение в пластах горных пород подземных вод после извлечения из них полезных компонентов в соответствии с техническим проектом разработки месторождений полезных ископаемых, утвержденным в установленном порядке, позволит избежать загрязнения земель солями, содержащимися в подземных водах, подчеркнули авторы инициативы.

Размещение в пластах горных пород подземных вод после извлечения из них полезных компонентов позволит использовать созданную инфраструктуру месторождений оптимальным образом, отмечают в правительстве.