Вена, 27 октября, 2022, 16:34 — ИА Регнум. Российский теннисист Андрей Рублёв проиграл представителю Болгарии Григору Димитрову в матче второго круга турнира в Вене (Австрия). Встреча продолжалась 1 час 11 минут и завершилась со счётом 3:6, 4:6.

si.robi Андрей Рублёв

Рублёв пять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт. На счету его соперника восемь эйсов, одна ошибка на подаче и 3 из 6 брейков.

В четвертьфинале турнира Димитров сыграет с американским теннисистом Маркосом Гироном.