Москва, 27 октября, 2022, 16:34 — ИА Регнум. Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается выдавать жилищные сертификаты инвалидам, родившимся на Крайнем Севере после 1 января 1992 года, передает корреспондент ИА REGNUM 27 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Законопроект предусматривает восстановление прав на получение государственного жилищного сертификата инвалидов, родившихся после 1 января 1992 года и состоявших на учете в качестве имевших право на получения такого сертификата на момент вступления в силу 228-ФЗ», — сказала замглавы Минстроя РФ Светлана Иванова на заседании Госдумы.

По ее словам, этим законом было конкретизирована категория граждан, которые имеют право на получение сертификата и была установлена норма, предусматривающая, что даже те, кто стоят на учете, этого права лишаются, в случае, если они не имеют отношение к данной категории.

«Конституционный суд определил, что данная норма является неконституционной», — добавила Иванова.