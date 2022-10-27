Чебоксары, , 16:32 — REGNUM В Чувашии устанавливаются обстоятельства смерти двух женщин при пожаре в жилом доме. Назначен ряд экспертиз, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по республике.

Русская печь Александра Майер © ИА REGNUM

Пожар произошёл 26 октября в одном из домов в селе Старые Айбеси Алатырского района. По данным правоохранителей, от отравления угарным газом погибли два человека: 54-летняя хозяйка дома и её 73-летняя соседка. Следствие опровергло криминальную причину смерти женщина.

«По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с печью», — считают в ведомстве.

По данному факту проводится проверка. Обстоятельства ЧП устанавливаются, назначен ряд экспертиз.

Как сообщало ИА REGNUM , управление МЧС по Чувашии в новостной сводке от 26 октября информировало о пожарах в Чебоксарах. Так, в одном из домов по улице Гоголя в ходе возгорания один человек погиб, ещё троим понадобилась медицинская помощь.

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