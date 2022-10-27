Кострома, 27 октября, 2022, 17:24 — ИА Регнум. Губернатор Костромской области Сергей Ситников поручил департаментам сельского хозяйства и экономики обеспечить социальные учреждения местными молочными и мясными продуктами. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале главы региона.

https://adm44.ru Костромское производство молока

Предполагается, что производители этой продукции будут заблаговременно получать средства, которые заложены в бюджете на обеспечение школ и больниц. Они смогут потратить их на развитие производства, но взамен обязаны заключить договоры на поставки с соцсферой и зафиксировать среднегодовую стоимость товаров для нее.

«Я ставлю задачу перед департаментом сельского хозяйства, департаментом экономики проработать возможности масштабирования программ авансирования, в том числе, по переработчикам. Это касается молочной группы, мясных продуктов. Суть простая: мы понимаем, что в бюджете заложены финансовые средства, чтобы кормить детей, пациентов больниц, пожилых граждан в домах престарелых. Задача в одном — чтобы средства пораньше отдать сельхозтоваропроизводителям, и они эти средства пустили на увеличение объемов своего производства», — пояснил глава.

Сейчас учреждения подбирают поставщиков на конкурентной основе. Контракт заключается с производителем, предложившим наименьшую цену. При этом качество продуктов может страдать.

Новая схема призвана сократить долю низкопробных поставок в соцсфере и дать местным предпринимателям дополнительный источник заработка. Ранее по такой схеме авансы получили производители овощей. Более 85% социальных учреждений заключили с костромскими производителями контракты на поставки в период с сентября 2022 года по осень 2023 года. Фермерам было перечислено 50% от цены продуктов, которые в этот период получат школы, больницы, интернаты и дома престарелых. Общая сумма авансов превысила 28 млн рублей.