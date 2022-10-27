Асбест, Свердловская область, , 16:28 — REGNUM В Асбесте Свердловской области устанавливают обстоятельства конфликта в отделе полиции. Об этом сообщил журналистам старший помощник руководителя управления СКР по региону Александр Шульга.

Полиция Иван Шилов © ИА REGNUM

Якобы один из находившихся в отделе граждан напал на полицейского. По факту произошедшего организована процессуальная проверка. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что размещённые в интернете сведения о произошедшем переданы для сотрудникам подразделения собственной безопасности регионального главка. «Детальное разбирательство уже началось, о его итогах обязательно проинформирую общественность», — сказал Горелых.