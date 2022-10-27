Самара, 27 октября, 2022, 16:44 — ИА Регнум. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров призвал депутатов Самарской губернской думы быть в постоянном контакте с семьями военнослужащих и помогать им. Об этом он заявил 27 октября на заседании законодательного органа, сообщает пресс-служба главы региона.

Скриншот из совместного видеообращения губернатора Самарской области и Дмитрия Колчина Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров

Сообщается, что в области провели работу по решению коммунально-бытовых вопросов в военных частях, поскольку не везде инженерная инфраструктура была в должном состоянии. В результате проблемные вопросы были решены, пояснили в пресс-службе.

«Депутатов попрошу быть в постоянном контакте с семьями военнослужащих, смотреть, как эта работа ведется, а самое главное — самим помогать, включаться — жилищные, бытовые вопросы, по образованию, приоритетному обследованию в медицинских учреждениях, санаторно-курортное лечение и так далее, — целый комплекс мер работает сегодня. Подсказывайте, обращайте внимание — мое, глав муниципалитетов», — приводит пресс-служба слова главы региона.

Он отметил, что в настоящее время все обращения, которые поступают к нему в письменной форме, в сети интернет, на приемах, отрабатываются в первую очередь.

«В соответствии с ними мы достраиваем систему, дополнительные решения принимаем», — сообщил глава региона.

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