Владимир, 27 октября, 2022, 16:27 — ИА Регнум. Закон о предоставлении бесплатной юридической помощи приняли депутаты Законодательного Собрания Владимирской области на октябрьском заседании, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ЗС 27 октября.

https://zsvo.ru Спикер ЗС Владимирской области Владимир Киселев

Новый закон определяет порядок оказания юридической помощи, систему оплаты работы юристов, её оказывающих, а также расширяет категории потенциальных получателей. Отметим, что бесплатная юридическая помощь оказывалась в регионе и ранее, однако впервые принят документ, полностью регулирующий данную льготу.

Изначально с инициативой разработать единый закон выступила прокуратура, внесла проект в ЗС администрация области, депутаты доработали документ и внесли поправки. В разработке принимали участие также Уполномоченный по правам человека Людмила Романова и региональная Общественная палата.

Перечень категорий людей, которые могут рассчитывать на оказание бесплатной юридической помощи, постоянно расширяется. Так, осенью 2021 года в законе появилась дополнительная категория — пациенты, вынужденные тратить собственные деньги на медикаменты с возможностью в последующем их возместить. Тогда остро стояла проблема с обеспечением льготными лекарствами, и людям нужна была помощь, в том числе, юристов.

В новой редакции закона возможность получения льготной юридической помощи предусмотрена для 17 категорий — по этому показателю в России Владимирскую область опережает лишь Мордовия. По обхвату населения регион и вовсе лидирует: теперь на эту меру поддержки может претендовать каждый пятый житель области.

В числе новых категорий — мобилизованные и их семьи. Включить их в закон предложили спикер ЗС Владимир Киселев и его заместитель Роман Кавинов.

«Это очень своевременная поправка. Речь идет и о военнослужащих, которые призваны и проходят подготовку в учебных центрах, и, разумеется, о тех, которые уже принимают участие в специальной военной операции в республиках Донбасса, в Херсонской и Запорожской областях нашей страны. Супруги, дети и родители этих военнослужащих также могут воспользоваться льготой», — подчеркнул Владимир Киселев.

Также законом прописан механизм информирования населения о данной льготе. Эта задача частично возложена на самих адвокатов, которые оказывают такие услуги. Работа по информированию будет вестись и по другим каналам.

Отметим, что и в целом депутаты ЗС назвали бесплатную юрпомощь важной льготой, которая может сильно облегчить жизнь самым уязвимым слоям населения Владимирской области.