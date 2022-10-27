Москва, , 16:27 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект об изменениях в записях о регистрации средства массовой информации (СМИ), передает корреспондент ИА REGNUM 27 октября.

Госдума

Инициатива направлена на исключение неопределенности действующего правового регулирования в вопросах внесения изменений в запись о регистрации СМИ в случае изменения состава соучредителей в связи со смертью одного из его участников.

Внесение изменений в статью 11 федерального закона о СМИ позволит привлекать к административной ответственности на основании статьи 13.21 КоАП соучредителей СМИ, если по истечении месяца ими не направлено заявление о внесении изменения в запись о регистрации СМИ, касающегося состава соучредителей.

Требование будет обеспечивать выполнение решения Конституционного суда РФ.

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