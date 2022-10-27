Ижевск, , 16:25 — REGNUM Для участников специальной военной операции и членов их семей в Удмуртии создали Центр психологической помощи. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

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Специалисты проводят индивидуальные консультации. На них можно записаться в удобное для себя время тремя разными способами. В частности, заявки принимаются по телефоне, через анонимный онлайн-чат, а также в мессенджере telegram.

Также кабинеты, которые входят в структуру центра, открылись в Воткинске, Глазове, Сарапуле и Можге.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии 290 мужчин, которые попали под частичную мобилизацию, заключили браки со своими возлюбленными. Все браки с участием военнослужащих заключались по ускоренной процедуре. В некоторых случаях невесты приезжали в воинские части, где и проходила регистрация брака.

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