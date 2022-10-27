Берлин, , 16:41 — REGNUM С начала российской военной операции на территории бывшей УССР в бундесвере произошёл резкий рост числа желающих уйти с военной службы, сообщает 27 октября издание Der Spiegel со ссылкой на официальные данные военного ведомства Германии.

Бундесвер Eucom.mil

В частности, если в 2021 году в бундесвере было зарегистрировано 209 отказов от военной службы, то за первые восемь месяцев 2022 года такие заявления подали 810 человек.

Стоит отметить, что об этом сообщается на фоне заявлений ряда политиков ФРГ о необходимости объединиться с Францией и Польшей против «российской угрозы».

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