27 октября 2022 | Время чтения 2 мин

Пользователи южнокорейских социальных сетей бурно обсудили заявление главы киевского режима о намерении вернуть себе Крым, акцентировав внимание на том, что изначально Крымский полуостров был частью Российской империи.

Валерий Ходячий, , 16:44 — REGNUM Пользователи Всемирной паутины уже начинают нервно смеяться после публикации СМИ очередных заявлений главаря киевского режима Владимира Зеленского. Весь мир ждет не дождется перемирия из-за высоких цен на энергоносители и советов властей типа «реже мойтесь, топитесь навозом». Когда в воздухе повис вопрос о применении ядерного оружия и появилась острая необходимость в проведении переговоров, киевский комик продолжил ломать комедию, закапывая себя глубже в землю.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

25 октября глава киевского режима Зеленский заявил о намерении вернуть под контроль Киева Крымский полуостров. Данное заявление он сделал во время своего видеообращения на парламентском саммите «Крымской платформы», состоявшегося после выступления на «Международной конференции по вопросам восстановления и модернизации территории, подконтрольной киевскому режиму», организованной совместно с Еврокомиссией и Германией.

«Мы обязательно освободим Крым», — заявил Зеленский в ходе видеообращения.

По мнению Зеленского, настоящий мир возможен только после «возвращения» Крыма под контроль киевского режима. Он также подчеркнул, что сделать это будет нелегко.

«С него всё началось. Его возвращение будет означать возрождение настоящего мира», — отметил главарь киевского режима.

Отметим, что Демократическая партия США предложила президенту страны Джо Байдену найти «реалистичные рамки для прекращения огня» на территории бывш. УССР, в том числе путем переговоров с Москвой. Однако через несколько дней письмо было отозвано после возникновения разногласий.

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, являющаяся демократом и выступившая на «Крымской платформе», заявила о поддержке Киева «до победного», напомнив о финансовой помощи США в сфере безопасности и гуманитарной поддержке.

«Хочешь, чтобы Крым вернулся? Но как же так, в составе России жизнь там стала в разы лучше», — отмечает aoao***.

«Прекращай выпрашивать у всех деньги», — рекомендует corn***.

«Уже слишком поздно», — считает vega***.

Митинг в Оренбурге «Крым — наш» Orenburg-gov.ru

«Кажется, он живет в своей реальности, где считает себя героем», — предполагает aoao***.

«У******, американская марионетка! Ты только подталкиваешь народ в пучину ада!» — утверждает trbl***.

«Уступите уже друг другу, а то мир во всём мире страдает», — отмечает vivi***.

«Если ликвидировать его по-быстрому, киевский режим исчезнет с лица Земли», — считает good***.

«Успокойся, Зеленский», — советует nice***.

«Очень похоже на то, что он хочет продолжить военные действия, создав диктатуру», — высказывает свои предположения xkwh***.

«Если так, то готовься умереть от ядерного оружия», — пишет lchk***.

«Быстро заключили перемирие! Прекратите повышать цену на газ», — требует happ***.

«Крым изначально был российской территорией… Он вошел в состав Российской империи после войны с турками и османами», — отмечает oaks.

«Киев не знает, как быть благодарным за что-либо», — сообщает basa***.

«Смотрю, после подрыва Крымского моста совсем рассудок потерял», — делится наблюдениями nbv1***.