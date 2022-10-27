Москва, , 16:16 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о военных пенсиях, передает корреспондент ИА REGNUM 27 октября.

Госдума Полина Волохова © ИА REGNUM

Пролонгируется на 2023 год приостановление действия положения, согласно которому денежное довольствие (оклад по воинской должности, оклад по воинскому званию и надбавка за выслугу лет), учитываемое при исчислении размеров пенсий военнослужащих и членов их семей, устанавливается с 1 января 2012 года в размере 54% и, начиная с 1 января 2013 года, ежегодно увеличивается на 2% до достижения 100% его размера.

Также предлагается установить размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии с 1 января 2023 года, на уровне 85,47%.

Вместе с этим, комитет Госдумы по обороне отмечает, что размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии в 2022 году увеличился на 11,79% (с 73,68% до 85,47%).

Там также обращают внимание на то, что проектом федерального бюджета с 1 октября 2023 года предусматривается повышение денежного довольствия военнослужащих и приравненных к ним лиц в 2023 году — на 10,5% (на 5% сверх уровня расчетной инфляции), что, как следствие, повлечет повышение пенсий лицам, проходившим военную и приравненную к ней службу, также с 1 октября 2023 года на 10,5%.