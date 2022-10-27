Москва, 27 октября, 2022, 16:16 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект о военных пенсиях, передает корреспондент ИА REGNUM 27 октября.

Полина Волохова ИА REGNUM Госдума

Пролонгируется на 2023 год приостановление действия положения, согласно которому денежное довольствие (оклад по воинской должности, оклад по воинскому званию и надбавка за выслугу лет), учитываемое при исчислении размеров пенсий военнослужащих и членов их семей, устанавливается с 1 января 2012 года в размере 54% и, начиная с 1 января 2013 года, ежегодно увеличивается на 2% до достижения 100% его размера.

Также предлагается установить размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии с 1 января 2023 года, на уровне 85,47%.

Вместе с этим, комитет Госдумы по обороне отмечает, что размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии в 2022 году увеличился на 11,79% (с 73,68% до 85,47%).

Там также обращают внимание на то, что проектом федерального бюджета с 1 октября 2023 года предусматривается повышение денежного довольствия военнослужащих и приравненных к ним лиц в 2023 году — на 10,5% (на 5% сверх уровня расчетной инфляции), что, как следствие, повлечет повышение пенсий лицам, проходившим военную и приравненную к ней службу, также с 1 октября 2023 года на 10,5%.