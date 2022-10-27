Чебоксары, 27 октября, 2022, 16:16 — ИА Регнум. В Чувашии задержан 16-летний подросток, которого подозревают избиении и смерти односельчанина. По данному факту расследуется уголовное дело, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголовный кодекс Российской Федерации

Разбирательства начались после смерти в больнице 24-летнего жителя одного из посёлков Алатырского района. Причиной смерти стали полученные ранее травмы. В совершении преступления подозревают 16-летнего подростка.

Правоохранители считают, что вечером 6 октября 2022 года к нему пришёл подозреваемый, находившийся на тот момент в состоянии алкогольного опьянения, и избил его: удары пришлись по голове. Пострадавший умер 20 октября.

По данным следствия, причиной преступления стала ранее возникший между ними конфликт.

Подозреваемый задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Обстоятельства преступления выясняются.

Напомним, что ранее Батыревском районе Чувашии четверых подростков обвинили в угоне автомобиля: по версии правоохранителей, они катались на угнанной машине, а затем припарковали её на прежнее место.

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Как сообщало ИА REGNUM , в августе 2022 года Чувашии получил условный срок 17-летний студент техникума, которого признали виновным в избиении однокурсников и полицейского.

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