Тбилиси, 27 октября, 2022, 16:13 — ИА Регнум. В Грузии в коалицию объединились три оппозиционные партии: «Стратегия Строителя», «Гирчи — больше свободы» и «Дроа». Об этом 27 октября объявил лидер «Стратегии» Георгий Вашадзе.

Kyuntorv Георгий Вашадзе

«Это не означает формирование в одну партию, это означает общий план действий для спасения родины. Это углубленная работа внутри страны и за её пределами», — сказал Вашадзе.

Он надеется, что коалиция будет расширяться, в том числе в результате присоединения к ней беспартийных лиц. Вашадзе призвал все оппозиционные партии отложить узкопартийные интересы и выступить единым фронтом «проевропейцев» против «пророссиян».

Напомним, в правительстве Грузии ранее неоднократно обвиняли оппозиции в попытке втянуть страну в войну с Россией. Оппозиционные лидеры в свою очередь обвиняют грузинские власти в «пророссийскости» за сохранение экономических связей с северным соседом.