Энгельс, Саратовская область, 27 октября, 2022, 16:13 — ИА Регнум. В Саратовской области бывшего директора филиала акционерного общества признали виновным в коммерческом подкупе, совершенном в значительном размере. Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием в колонии общего режима, штрафом в размере 2,8 млн рублей, с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком на 2 года, сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Заключенье

Установлено, что с июня по октябрь 2020 года в городе Энгельсе директор филиала акционерного общества получил сначала от одного коммерсанта инструменты стоимостью более 35 тыс. рублей, а затем от другого денежные средства в размере свыше 100 тыс. рублей. За незаконное вознаграждение требовалось ускорить присоединение объектов, принадлежащих организации, к сети газораспределения. Полученные средства по бухгалтерии не проводились, а были потрачены директором по своему усмотрению.

Коммерсанты перед передачей денег обратились в правоохранительные органы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в городе Балакове Саратовской области директора компании уличили в коммерческом подкупе и лишили свободы на 5 лет.

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