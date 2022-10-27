Москва, , 16:08 — REGNUM Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект, уточняющий обязанностей атамана всероссийского казачьего общества и претендента на должность, передает корреспондент ИА REGNUM 27 октября.

Госдума Полина Волхова © ИА REGNUM

Законопроект предусматривает введение обязанности представлять сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера для кандидатов на должность атамана всероссийского казачьего общества, устанавливает обязанность по размещению в интернете и возможность опубликования таких сведений, представленных атаманом всероссийского казачьего общества и атаманами войсковых казачьих обществ.

Непредставление гражданином, претендующим на замещение должности атамана всероссийского казачьего общества, сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо представление заведомо недостоверных или неполных сведений является основанием для отказа во внесении президенту РФ представления о назначении указанного гражданина на должность атамана всероссийского казачьего общества или отказа в назначении его на должность атамана всероссийского казачьего общества.

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