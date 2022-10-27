Париж, , 16:07 — REGNUM Министр бюджета Франции Габриэль Атталь заявил, что страна должна выйти из положения «любой ценой», сообщает Le Figaro.

Франция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По словам министра, автомобилистам придется смириться с прекращением повышения цен на топливо. Однако правительство намерено «продолжать помогать французам». Чтобы воспользоваться ею, кандидаты должны соответствовать трем критериям, напомнил Габриэль Атталь: работа, наличие машины и доход, не превышающий определенного порога. В общей сложности от этого могут выиграть «11 миллионов домохозяйств».

На данный момент в бюджете на 2023 год заложен кредит в размере 1,5 млрд евро.

Как сообщало ИА REGNUM, министр экономики Франции Бруно Ле Мэр приветствовал очень хорошие результаты нефтяной группы TotalEnergies, настаивая на «гордости» иметь «большую энергетическую компанию».

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