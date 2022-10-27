Москва, , 16:04 — REGNUM Сегодня, 27 октября, по состоянию на 13:30 по мск доллар на Московской бирже дешевеет на 0,37%, до 61,37 рубля. Евро снижается на 0,39%, до 61,50 рубля, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Деньги Klemenchukov

«Среди основных факторов укрепления рубля сейчас превалирует профицит счета текущих операций платежного баланса РФ.

Однако с увеличением объемов параллельного импорта и снижением экспортных доходов РФ его давление на курсы иностранных валют будет снижаться.

С принятием нового бюджетного правила планируется опустить стоимость рубля до комфортных для экспортеров и наполнения бюджета 70–75 рублей за доллар.

Его разработка ведется уже около полугода, а окончательное решение ожидается в 2023 году. Поэтому ранее, чем конец 2023–2024 года таких значений не ожидается.

А пока оно не начнет действовать на практике в текущем году торговый диапазон будет ограничен отметками в 60–65 рублей за доллар», — считает эксперт.

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