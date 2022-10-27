Москва, 27 октября, 2022, 16:04 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб «Спартак» наказан за скандирование болельщиками ненормативной лексики на матче чемпионата России с подмосковными «Химками». Об этом 27 октября сообщил глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного (РФС) союза Артур Григорьянц.

Mos.ru Стадион «Открытие Арена»

По его словам, комитет запретил посещение трибуны D на один домашний матч «Спартака», а также оштрафовал клуб на 70 тыс. рублей. Кроме того, установлен испытательный срок до конца сезона 2022/23.

Напомним, 23 октября «Спартак» на своем поле разгромил «Химки» со счётом 5:0 в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).