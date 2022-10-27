Москва, 27 октября, 2022, 16:33 — ИА Регнум. Из-за заморозки Западом полноценного сотрудничества с Россией в Арктическом совете проблемы региона будут нарастать. Москва не верит, что Арктический совет могут заменить какие-либо альтернативные структуры. Об этом сегодня, 27 октября, заявил посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов в ходе международного мероприятия «Наука об океане: аспекты международного сотрудничества в Арктике».

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД РФ

Он отметил, что приоритетом России в качестве председателя в Арктическом совете является обеспечение устойчивого развития Арктического региона, что зафиксировано в ряде международных документов, например стратегическом плане совета до 2030 года.

«Мы считаем, что искусственное подтягивание к проблематике международного арктического сотрудничества внерегиональных сюжетов не способствует целям, которые поставлены в этих документах», — цитирует слова Корчунова ТАСС.

Посол по особым поручениям МИД РФ заявил, что альтернативные структуры «не позволят выработать модели, в том числе научные, столь необходимые для освоения Арктики, которые требуют вклада всех стран.

«Без России эти модели просто не будут работать», — отметил он.

Напомним, Россия приступила к председательству в Арктическом совете в 2021 году, и оно продлится до 2023 года. В рамках председательства организуются научные экспедиции, форумы, круглые столы, федеральные и региональные проекты, а также различные мероприятия, посвящённые региону. Арктические страны демонстративно отказались участвовать в совете и сотрудничать с Москвой в регионе в знак протеста против специальной военной операции.

Как сообщало ИА REGNUM, отсутствие взаимодействия России с другими странами в Арктическом совете не скажется на реализации мер по развитию Северного морского пути.

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