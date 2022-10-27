Будапешт, 27 октября 2022, 16:00 — REGNUM Премьер-министры Грузии и Венгрии Ираклий Гарибашвили и Виктор Орбан в ходе встречи в Будапеште подписали декларацию о стратегическом партнёрстве двух стран. Об этом 27 октября сообщает пресс-служба грузинского правительства.
Отмечается, что перед этим стороны обсудили вопросы региональной безопасности. Основной темой обсуждения был отказ Евросоюза в июле присвоить Грузии статус кандидата на вхождение в ЕС.
По данным пресс-службы, Гарибашвили и Орбан отметили удвоение объёма товарооборота между странами в текущем году. Также они обсудили необходимость укрепления Черноморского союза.
Напомним, ранее Орбан раскритиковал решение Брюсселя не присваивать Грузии статус кандидата в ЕС.
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