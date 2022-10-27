27 октября 2022 | Время чтения 3 мин

Если бы луганчане и дончане в далёком 2014 году впали в состояние такой невообразимой истерики, в которой пребывают элиты Москвы, — их бы стёрли с лица земли.

Анастасия Седнева, , 17:12 — REGNUM До начала СВО жители Донбасса уже начали терять надежду увидеть мирное небо над головой и стабильную жизнь, на то, что они будут услышаны. Дорога домой, сопровождаемая ущемлением, угрозами и изоляцией от большого мира, длилась долгие восемь лет. Почти десятилетие трудолюбивые и жизнерадостные люди ждали, когда их услышат.

Референдум в ЛНР по вопросу воссоединения с Россией Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Путь был долгим, но они дождались. Вымолили сначала признание суверенитета ЛДНР, а позже возвращение домой. В том, что там живут русские, — нет никаких сомнений. Стойкие, сильные духом и неунывающие люди отстояли свою идентичность, свою историю и свою правду. Они помнят, как всё начиналось, и понимают, что их ждут тяжёлые времена. Не рискуя выходить на улицу из-за возможных обстрелов, они тихо отмечали это событие, сидя за столами в своих квартирах. Донбасс вернулся домой. Это праздник, которого подавляющее большинство долго ждало, это историческая справедливость, восторжествовавшая спустя долгие годы.

Но для некоторых жителей столицы нашей родины — это трагедия. Сначала новость о частичной мобилизации и толпы мужчин, которые бросились бежать от возможной службы в армии, потом — присоединение ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей. Либерально настроенные граждане настолько сильно привыкли к демонизации власти, что не видят волеизъявления народа. Не стесняются выражать свое недовольство с начала спецоперации и жалеть жителей территорий бывш. УССР.

Со стороны человека, который всю жизнь прожил в Луганске, — они кажутся циничными. Митинги, лозунги, привязывание зеленых ленточек — где это было раньше? Они разделяют боль жителей территорий бывш. УССР и с особым вкусом обсуждают неудачи армии России и союзных войск, но не говорят о ежедневной трагедии, которая происходит в Донецкой области. Они говорят об «аннексии» и называют всё территорией бывш. УССР, но не говорят о людях, которые живут в опасных для жизни регионах и которые сделали свой выбор в пользу России.

Жители Луганска и защитники Республики Народная милиция ЛНР

Вся абсурдность их высказываний выражается в том, что они не желают видеть ту правду, которая происходит на самом деле. Им удобно считать, что все события, которые происходят сейчас, — война за территорию. Не за народ. Когда спрашивают о событиях 2014 года — не верят, называют всё пророссийской пропагандой, которой, по их мнению, накачаны люди Донбасса. По сей день продолжают обсуждать провокацию в Буче, но молчат об обстрелах Донецка. Каждый раз, когда слышишь эти разговоры, задаешься вопросом: что с вами не так? В тяжёлые времена для государства вы должны поддерживать своих соотечественников — они сражаются за вашу безопасность, — а не радоваться победам врагов.

Им многому стоит научиться у луганчан и дончан, как минимум, любить свою Родину, а не бежать за западными ценностями. И признать тот факт, что привычный для нас мир меняется со скоростью света. Он никогда не будет прежним. Если бы луганчане и дончане в далёком 2014 году впали в состояние такой невообразимой истерики, в которой пребывают элиты Москвы, — их бы стёрли с лица земли. Отличие жителей этого региона в том, что они никогда не унывают и всегда находят вещи, которым могут радоваться. Жить, несмотря ни на что. Сытым москвичам этого чувства не хватает. Но время всё расставит на свои места.

Нашим согражданам нужно смириться с тем, что Донбасс, Херсон и Запорожье — это теперь Россия. И ни один митинг или пост в социальных сетях не изменит принятого решения граждан новых российских республик и областей.