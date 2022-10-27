Москва, , 15:58 — REGNUM США вместе с партнерами продолжают муссировать тему введения потолка цен на российскую нефть. Но реализовать этот проект будет не так просто, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артем Клюкин.

Нефть ArtseBie

«Запад не контролирует все торговые пути, все страховые компании, даже все платежные системы в мире. Поэтому реально оценить, куда и по какой цене продается нефть из России, не так-то просто.

Если сделка происходит, например, между Россией и Индией в рублях, рупиях или юанях, оплата проходит по российской или китайской системе межбанковских переводов, перевозят нефть танкеры, которые тоже принадлежат одной из стран, и страхуют их тоже компании, неподконтрольные Западу, как минимум, нефть беспрепятственно достигнет индийских или китайских портов.

А оттуда может быть перепродана куда угодно, причем происхождение её если и можно установить методами химического анализа, то с юридической точки зрения доказать очень сложно. Особенно, если в процессе российская нефть будет смешана с какой-то ещё.

Но даже в таком малореализуемом формате союзники США пока не готовы вводить указанный потолок. По той простой причине, что его введение сразу же будет отыграно на нефтяных биржах.

Ведь риск того, что Россия сократит поставки в случае введения такого потолка, очень высок. И даже не очень важно, насколько эти поставки для России важны и насколько на них повлияет введение потолка. Продавать меньше по большей цене всегда выгодно», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, власти США не смогли договориться со многими странами о введении потолка цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель.

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