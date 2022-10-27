Пермь, , 15:57 — REGNUM В Пермском крае курорт-двойник признан виновным в административном правонарушении — недобросовестной конкуренции, выразившейся во введении в оборот товара с незаконным использованием результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридического лица, средств индивидуализации продукции, работ, услуг. Компания оштрафована на 1,2 млн рулей, сообщили 27 октября в Пермском УФАС.

Штраф Fas.gov.ru

Ранее антимонопольная служба признала действия ООО ЛОК «Ключи» по регистрации в качестве фирменного наименования обозначения «Ключи», ранее зарегистрированного и используемого ЗАО «Курорт Ключи», а также создание смешения между указанными организациями-конкурентами на соответствующем товарном рынке Пермского края недобросовестной конкуренцией, запрещенной Законом о защите конкуренции. От курорта-двойника потребовали сменить вывеску.

Однако ООО ЛОК «Ключи» проигнорировало предписание УФАС и пыталось оспорить позицию антимонопольного ведомства в судах. В результате компанию привлекли к административной ответственности.

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