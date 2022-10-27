Мадрид, , 15:57 — REGNUM Премьер-министр Испании Педро Санчес в ходе своего визита в Кению дважды перепутал название этой страны с Сенегалом. Об этом пишет испанское издание ABC.

Педро Санчес (сс) Ministry of the Presidency. Government of Spain

«Я думаю, что Испания является потенциальным союзником во многих областях, в которых мы можем работать вместе с Сенегалом, чтобы противостоять будущим вызовам, от которых страдает наше общество», — сказал Санчес.

Впоследствии испанский премьер также заявил, что для него большая честь «быть одним из первых международных лидеров, посетивших Вас в качестве президента Сенегала».

После того, как Санчеса исправил президент Кении, тот извинился.