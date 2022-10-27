Донецк, , 15:57 — REGNUM До семи человек выросло количество раненных в результате обстрела киевскими нацистами Кировского района Донецка. Об этом 27 октября сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) в своём телеграм-канале.

Обстрел Mil.gov.ua

«В результате обстрела вооруженными формированиями [Киева] в Кировском районе Донецка получили ранения семь человек», — говорится в сообщении.

При этом ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин написал, что при обстреле Кировского района Донецка со стороны боевиков ВСУ были ранены пять мирных жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник усилил меры по обеспечению общественного порядка и охране военных и стратегических объектов.