Москва, , 15:59 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин пригрозил девелоперу ПИК отстранением от строительства в столице, если компания не завершит в срок строительство школы на Люблинской улице. Соответствующее заявление градоначальник сделал в ходе осмотра строящейся школы в составе ЖК «Люблинский парк», передает корреспондент ИА REGNUM.

Сергей Собянин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мне все равно на ваши графики: если вы сдаете жилье и появляются жильцы и дети, вы должны обеспечивать все это необходимыми (объектами) соцкультбыта. Сейчас люди вынуждены ездить непонятно куда, в переполненные школы», — сказал Собянин.

Он также добавил, что если ПИК не устранит недочеты в работе в ближайшее время, то рискует потерять все столичные контракты.

Напомним, ПИК является крупнейшим подрядчиком строительства жилья по программе реновации в Москве. В настоящий момент девелопер строит в столице почти 3,5 млн кв. м. жилья. Причем у ПИКа есть объекты, на которых будущим жильцам обещали муниципальный детский сад, а в ходе строительства выясняется, что он будет частным.

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