Москва, 27 октября, 2022, 15:55 — ИА Регнум. В 2023 году в РФ может иметь место существенный рост заработных плат. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 октября заявила доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Так она прокомментировала прогнозы главы правительства РФ Михаила Мишустина о том, что среднемесячная зарплата в РФ в течение года вырастет на 11,5%.

(сс) jambulboy Доходы растут

«В 2022 году с учётом существенного роста цен большинство работодателей заработную плату своим сотрудникам проиндексировали, не все — на уровень инфляции, но всё равно это положительный момент для экономики, — сказала Иванова-Швец. – А если рассматривать в положительном ключе перспективы развития экономики с учётом адаптации к вызовам и санкциям на 2023 год, то вполне реален более существенный рост заработных плат. Но речь идёт о номинальной заработной плате. Риски есть только в снижении реальных заработных плат, поскольку рост цен опережал рост заработных плат».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что заработная плата в РФ в 2022 году может вырасти до 17-18%.