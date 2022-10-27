Москва, 27 октября, 2022, 15:55 — ИА Регнум. Мировой рынок нефти характеризуется доминированием производителей, ввиду повышенного спроса на фоне ограниченного предложения, что можно наблюдать по ценам на бензин в странах-импортёрах, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Кроме того, государства-члены ОПЕК отказались от увеличения квот на добычу нефти, что ещё больше укрепляет позиции крупнейших экспортёров.

В этих условиях заявления стран-покупателей о введении потолка цен носит скорее декларативный характер и не отражает реальную ситуацию.

Тем более, США ранее уже отказались от импорта нефти из России, поэтому слабо прослеживается смысл в ограничениях максимальных ценах на нефть со стороны Штатов.

Этот вопрос с ценами более актуален для европейских стран, но риски невозможности приобрести нефть по «потолочным» ценам являются высокими.

При этом возможен вариант, при котором ЕС введёт такие ограничения, но с изъятием для Нидерландов, которые являются хабом для российской нефти.

В этом случае и сохранятся поставки российской нефти по рыночным ценам через Нидерланды, и будет введён потолок цен Евросоюзом. Что только подтверждает декларативный характер подобных заявлений и ограничений.

Как сообщало ИА REGNUM, Белый дом не смог договориться со многими странами о введении потолка цен на российскую нефть на объявленном ранее уровне $60 за один баррель.

Читайте также: США повысили предлагаемый лимит цен на российскую нефть — Bloomberg