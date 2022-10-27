Герат, Афганистан, 27 октября, 2022, 15:57 — ИА Регнум. Нападение вооружённых людей на микроавтобус 207-го армейского корпуса «Аль-Фарук» произошло в афганском Герате. Четыре человека погибли, ещё 18 получили ранения, сообщает «8 Собх».

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Местные источники сообщают о нападении неизвестных на микроавтобус медсанчасти 207-го армейского корпуса. Нападение произошло ранним утром 27 октября, в районе моста Хаймадузан в городе Герат.

Четверо пассажиров микроавтобуса погибли и 18 получили ранения. По словам источников, эта статистика предварительная, число жертв может увеличиться.

Местные талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока ничего об этом не заявили.

Нападение на автотранспорт корпуса «Аль-Фарук» происходит не впервые. До этого боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) трижды атаковали военнослужащих корпуса в провинции Герат, и каждое нападение заканчивалось смертями и ранениями.