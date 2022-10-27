Москва, , 15:54 — REGNUM Последние данные показывают, что в РФ продолжают расти цены практически на весь ассортимент непродовольственных товаров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 октября заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова. Так она прокомментировала прогнозы Минэкономразвития РФ об инфляции в 12,4% по итогам 2022 года.

Доходы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«При формировании прогноза по инфляции по итогам 2022 года следует объективно оценивать современную ситуацию. Последние данные показывают, что цены продолжают расти практически на весь ассортимент непродовольственных товаров, — сказала она. — Влияние сезонности в изменении потребительских цен на продовольственные товары также относительно, поскольку продолжается рост на востребованный населением ассортимент продукции — яйца, сметану, молоко. Действительно, наблюдается понижение цен на некоторые товары, но, например, при том, что цены на сахар за три недели октября по сравнению с сентябрем снизились на 2%, все равно их уровень выше цен на начало года почти на треть».

В связи с этим она отметила, что даже в более спокойном 2021 году индекс потребительских цен за последние два месяца года вырос примерно на 30%.

«Экстраполируя эти данные на показатели текущего года при сохранении современной рыночной и политической конъюнктуры, довольно реальным выглядит уровень инфляции по итогам 2022 года, близкий к 14%», — подытожила Воронкова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что инфляционные ожидания жителей РФ могут сохраниться на достаточно высоком уровне.

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