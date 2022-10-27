Москва, 27 октября, 2022, 15:54 — ИА Регнум. Последние данные показывают, что в РФ продолжают расти цены практически на весь ассортимент непродовольственных товаров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 октября заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова. Так она прокомментировала прогнозы Минэкономразвития РФ об инфляции в 12,4% по итогам 2022 года.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Доходы

«При формировании прогноза по инфляции по итогам 2022 года следует объективно оценивать современную ситуацию. Последние данные показывают, что цены продолжают расти практически на весь ассортимент непродовольственных товаров, — сказала она. — Влияние сезонности в изменении потребительских цен на продовольственные товары также относительно, поскольку продолжается рост на востребованный населением ассортимент продукции — яйца, сметану, молоко. Действительно, наблюдается понижение цен на некоторые товары, но, например, при том, что цены на сахар за три недели октября по сравнению с сентябрем снизились на 2%, все равно их уровень выше цен на начало года почти на треть».

В связи с этим она отметила, что даже в более спокойном 2021 году индекс потребительских цен за последние два месяца года вырос примерно на 30%.

«Экстраполируя эти данные на показатели текущего года при сохранении современной рыночной и политической конъюнктуры, довольно реальным выглядит уровень инфляции по итогам 2022 года, близкий к 14%», — подытожила Воронкова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что инфляционные ожидания жителей РФ могут сохраниться на достаточно высоком уровне.