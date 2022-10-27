Белгород, 27 октября, 2022, 15:54 — ИА Регнум. Режим ЧС может быть введён в ряде сёл четырёх муниципальных районах Белгородской области. Вопрос об этом будет рассмотрен 27 октября, сообщил в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

https://belregion.ru Вячеслав Гладков

Вопрос о введении режима ЧС будет рассмотрен в 16:00 на заседаниях муниципальных комиссий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций, уточнил Гладков.

Речь идёт о введении режима ЧС в следующих населенных пунктах: в Белгородском районе — в селах Красный Хутор, Наумовка, Новая Наумовка и Вторая Наумовка, в Валуйском городском округе — в селах Логачевка, Бутырки, Бирюч и Вериговка, а также хуторах Нижние Мельницы и Пригородные Тополи, в Краснояружском районе — в селе Староселье и в селе Середа Шебекинского городского округа.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белгородской области действует режим (средний уровень реагирования).