Москва, 27 октября, 2022, 15:52 — ИА Регнум. Если судить по предварительным данным, то заработная плата в России в 2022 году может вырасти до 17-18%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 октября заявила доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Так она прокомментировала высказывание премьер-министра РФ Михаила Мишустина о росте среднемесячной зарплаты в России в течение года на 11,5%.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Доходы

«Если судить по предварительным данным, то заработная плата в 2022 году может вырасти до 17-18%. Это существенный рост, учитывая сложный период для нашей экономики. Сложно прогнозировать ситуацию на 2023 год, но при текущем положении рост заработных плат всё равно будет, — сказала она. — Во-первых, происходит ежегодная индексация заработных плат в бюджетном секторе. Во-вторых, согласно ст. 134 ТК РФ, работодатель должен индексировать заработные платы своим сотрудникам с учётом роста потребительских цен, хотя порядок и сроки определяет исходя их своих финансовых возможностей. И, конечно, может быть, не все, но большая часть организаций заработную плату индексирует».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт Николай Пальченко призвал правительство РФ объяснить, за счет чего оно собирается добиться роста зарплат в России.