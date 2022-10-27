Бухарест, , 15:52 — REGNUM Повышение с 1 января 2023-го года минимальных пенсий и размера средних зарплат в Румынии станет возможным благодаря средствам Европейской комиссии (ЕК). Об этом, как передает бухарестский телеканал Digi24, заявил 27 октября румынский премьер-министр Николае Чукэ журналистам.

Еврокомиссия. Брюссель Ec.europa.eu

По словам Чукэ, официальный Брюссель готов компенсировать основную часть расходов на пенсионный и зарплатный фонд Румынии, а также обеспечить выплату субсидий на оплату услуг ЖКХ для сотен тысяч жителей страны.

«Я провел переговоры с руководством ЕК и заручился поддержкой это структуры в подобном начинании», — резюмировал, в частности, глава румынского кабмина.

При этом на вопрос, каким именно образом Брюссель будет финансировать соответствующую программу, он не ответил.

Напомним, ранее правительство Румынии объявило об увеличении пенсий и заработной платы для работников бюджетной сферы на 15%. На сегодняшний день для реализации этой программы в румынском бюджете не хватает $100 млн.