Москва, 27 октября, 2022, 15:51 — ИА Регнум. В России по мере исчерпания запасов растет санкционная нагрузка на промышленность. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 октября заявил доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев. Так он прокомментировал данные Росстата о том, что спад промпроизводства в РФ в сентябре 2022 года углубился до 3,1%.

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«Санкционная нагрузка на промышленность по мере исчерпания запасов увеличивается, — сказал Тимофеев. — Но правительство и ранее принимало меры по смягчению таких последствий. Линейка возможностей использования льготных кредитов расширена. Теперь их можно направлять не только на приобретение материалов, компонентов, комплектующих, сырья и оборудования, но и на оплату проектировочных и пусконаладочных работ. Последнее особо важно, так как в условиях серьёзных ограничений на импорт цифровых технологий и комплектующих сложно получить рост в высокотехнологичных отраслях».

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о неоднозначной динамике в российской промышленности.