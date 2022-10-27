Москва, , 15:50 — REGNUM ВВП России в базовом сценарии, конечно, будет снижаться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 октября заявил президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, президент Института развития и адаптации законодательства, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко. Так он прокомментировал высказывание министра экономического развития РФ Максима Решетникова о том, что ситуация в экономике РФ стабилизировалась и поквартальный рост может начаться уже в конце 2022 года.

ВВП России Investprofit.info

«Сейчас российскому ВВП просто не на чем расти, — заметил Головченко. — Цены на сырье постепенно снижаются. Цены на газ в Европе упали с недавних 2 тысяч до 1 тысячи за расчетную единицу. Нефть также постепенно дешевеет. В мире рецессия, а значит, цены на сырье падают, а не растут. Поэтому за счёт цен на сырье российский ВВП расти не может. На внутреннем спросе тоже, так как он упал перед частичной мобилизацией и до сих пор не поднялся. Кроме того, как внутренний спрос вообще может расти, если доходы населения неуклонно падают? И при этом сотни тысяч жителей РФ выехали за границу. Поэтому ВВП России в базовом сценарии, конечно, будет снижаться. Даже ипотека уже встала. Потребительские кредиты тоже падают в объеме».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Решетников заявил, что экономика России проходит «структурную адаптацию».

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