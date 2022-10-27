Вашингтон, 27 октября, 2022, 15:51 — ИА Регнум. Россия вербует коммандос Афганской национальной армии для участия в боевых действиях на территории б. УССР. Об этом пишет американский журнал Foreign Policy.

Иван Шилов ИА REGNUM В Афганистане

По словам издания, эти коммандос обучены морской пехотой США и британскими военными. После ухода США из Афганистана судьба от 20 тыс. до 30 тыс. коммандос афганской армии неизвестна.

По данным журнала, хотя в США было перевезено несколько сотен старших офицеров афганской армии, ещё тысячи военнослужащих бежали в соседние страны из-за страха расправы со стороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Многие военнослужащие афганской армии всё ещё тайно живут в стране из-за страха перед радикалами.

США утверждают, что потратили 90 млрд долларов на подготовку афганских сил обороны и безопасности.

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