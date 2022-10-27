Москва, , 15:49 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла правительственный законопроект о втором этапе механизма выделения инвестиционных квот, передает корреспондент ИА REGNUM 27 октября.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Предусматривается изъятие в 2023 году у пользователей и дальнейшее перераспределение всей квоты добычи (вылова) крабов, моллюсков и прочих водных беспозвоночных, закрепленной за ними по действующим договорам до 2033 года.

Законопроект вызвал широкий общественный резонанс, приморские регионы России выступили против правительственного законопроекта.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о том, что будет создана согласительная комиссия, которую возглавит вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев («Единая Россия»). В нее войдут представители регионов, Государственной думы, Совета Федерации и правительства. Задача комиссии — проработать все замечания и обеспечить развитие рыбной отрасли и регионов Дальнего Востока.

«Давайте с правительством, с регионами, с сообществом, с Советом Федерации дорабатывать этот законопроект, для того, чтобы во втором чтении учесть все здравые предложения. Защитить и малый бизнес и отрасль, если угроза такая возникла. И выйдем на принятие закона, который решит проблемы развития регионов Дальнего Востока, (жителей) Дальнего Востока обеспечит работой. Всех граждан страны — рыбой, икрой доступной… И конечно, пополнить бюджет. У нас эта отрасль, она должна формировать бюджет РФ и региона, а не развивать страны другие», — отметил Володин.

ЛДПР и СРЗП выступили категорически против законопроекта.

«Честно говоря, полный беспредел. Все губернаторы приморских регионов — против, предприниматели — против, рыбохозяйственники — против, Счетная палата — против, не слышат!» — возмущен лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Во фракции намерены настаивать на том, чтобы «законопроект до второго чтения вообще не дошел».

Против выступили и в ЛДПР. Цели законопроекта понятны — стимулирование развития прибрежной, рыболовецкой инфраструктуры за счет выделения больших квот на вылов тем, кто вкладывает деньги в покупку новых кораблей или строительство заводов.

«Но условия драконовские! Их критикует и «Опора России», и РСПП, и профильная рыболовецкая ассоциация», — обратил внимание лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

В «Единой России» законопроект поддерживают, но с условием доработки.

«Считаю, что сроки вступления в силу законопроекта необходимо увязать с выполнением первого этапа инвестквот, параллельно «сверить» часы с судостроительными верфями с точки зрения сроков выполнения строительства и оборудования рыболовецких судов по старым контрактам и реальных возможностей на следующий период», — заявила журналистам первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Надежда Школкина («Единая Россия»).

По ее убеждению, следует также учесть интересы малого и среднего бизнеса, скорректировать квоты с учётом мнения отраслевого сообщества и регионов.

Кроме того, согласно регламенту, будет 30 дней рассылки законопроекта, и здесь важно понять мнение регионов и отраслевых и научных институтов, добавила депутат.

При принятии законопроекта в первом чтении Госдума подготовила и проект постановления с возможными поправками ко второму чтению.

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